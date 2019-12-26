Алексей Гончарук попал под раздачу, поделившись фотографиями своего праздничного отдыха
Как сообщает Politeka, премьер-министр поделился снимками на своей странице в Фейсбук в день католического Рождества – 25 декабря. На фото Гончарук гуляет по празднично украшенной Софийской площади и покупает подарки.
«В воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил», - подписал снимки премьер.
Однако, комментарии под его постом оказались не такими положительными. Так, многие украинцы указывают премьеру на то, что у простых людей совсем другие проблемы, и критикуют его за неэффективную работу.
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«Пожалуй, самый ничтожный премьер. За 3 месяца загнать страну в пропасть - это надо уметь. Азиров на вашем фоне выглядит супер профессионалом», «В прожиточный минимум уложился? Если подарков накупил, значит уже все нормально ... коммуналка оплачена, продукты закуплены, дети одеты и сыты, еще и сбережения отложенные ... денег нет, а вы держитесь!», «В воздухе аромат заблокированных расходов бюджета», «А пенсионеры по мусоркам продукты ищут....короче пир во время чумы, а правительство красуется на фб!», «А без охраны в люди выйти стрёмно? И не в центре Киева. Много добра сделали. Пусть люди поблагодарят...кто чем может», - пишут люди.
Ранее мы писали о том, что «новые лица» в украинском правительстве решили обратиться за помощью к «старой элите» в лице Арсения Яценюка.
О том, как новый Кабмин собирается «разгребать» проблемы в стране, рассказал в своем блоге ветеран АТО Валерий Прозапас.
Блогер прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что команда президента задумалась о передаче поста премьер-министра Украины Арсению Яценюку. По мнению Прозапаса, это связано с катастрофической ситуации в экономике и финансах, с которой, видимо, не справляется нынешний премьер Алексей Гончарук.
Напомним, отставка Гончарука и Кабмина: терпение Зеленского на исходе, названы имена обреченных.
Как сообщала Politeka, Зеленский устроил унизительный разнос на совещании, Гончарук аж вздрогнул.
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