Министр обороны Андрей Загороднюк обнародовал предварительные результаты обсуждения ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы

По словам министра, уже определены следующие точки разведения сил в зоне ООС, пишет "Украинская правда".

Загороднюк заявил, что полное перемирие начнется с начала 2020 года.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать... По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал министр.

Также он добавил, что украинская сторона одобрила новые точки разведения сил, однако назвать их в настоящее время он не может.

"Полностью подходят, там нет рисков", - подытожил Загороднюк.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будут согласованы три "гуманитарные" точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта 2020 года.

Мы писали, что появилась информация об обмене пленными с Л/ДНР. По словам источника, которого цитирует российский "Интерфакс", стала известна дата обмена. Процедура должны состояться 29 декабря. По предварительным данным, стороны обменяются чуть более 200 пленными.

Отметим, при составлении списка пленных со стороны "Л/ДНР" были допущены неточности - в частности, говорится об осужденных в Украине за превышение должностных полномочий уроженцев Киева. Поэтому перед обменом, 27-28 декабря, списки собираются еще раз проверить.

Также мы рассказывали, что боевики "ДНР" устроили на Рождество расправу над прихожанами. Так, 25 декабря группа вооруженных боевиков жестоко избили нескольких человек. По словам настоятеля Павла, двое пострадавших попали в больницу в тяжелом состоянии. Помимо этого «вояки» разломали вертеп.

Напомним, боевик "ДНР" выдал правду о секретной тюрьме в Донецке.

Как сообщала Politeka, появились фото разрушенного россиянами Донбасса.

Также Politeka писала, что главари «ДНР» перестали скрывать свои богатства, в сеть слили показательное фото.