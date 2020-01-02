План Владимира Путина насчет Европы уже практически полностью озвучен и угрожает целостности Украины

Такое мнение высказал журналист и эксперт Сергей Корсунский в материале " Европейской правды ".

По его мнению, Владимир Путин и кремлевская верхушка перевела в агрессивную стадию проект "братского поглощения" Беларуси.

"Все это время Лукашенко успешно сопротивлялся. И ультиматум относительно реального объединения, который выдвинули ему в декабре сначала Медведев, а потом и сам Путин, свидетельствует о серьезности их намерений. Ведь этот путь власти Путина имеет мощные преимущества, способные стать решающими для Москвы", - считает эксперт.

Также он указал на опасность агрессии России, которая угрожает и существованию Украины, и положению НАТО.

"Причем преимущества для России одновременно является рисками и угрозами для Украины и Европы. Поглощение Беларуси Кремлем значительно ухудшит стратегическое положение Украины, Польши, стран Балтии. НАТО будет вынуждено уделять еще больше внимания и ресурсов обороне восточного фланга. Не говоря уже об Украине. Украина окажется фактически в окружении", - заключил эксперт.



Ранее аналитик Сергей Алексашенко заявил, что у Владимира Путина есть две стратегии по быстрому захвату Беларуси.

По его словам, сегодня РФ может захватить Беларусь по крымскому или сценарию Александра Лукашенко, который недавно пригрозил Москве реакцией Запада и НАТО на насильственную «интеграцию».

Он также отметил, что на быструю оккупацию Беларуси не нужно никакого одобрения от Александра Лукашенко и операция будет напоминать события в Крыму в 2014 году.



Напомним, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Как сообщала Politeka, Лукашенко разозлил Жириновского, политик грозит Беларуси захватом.

Также Politeka писала, что Лукашенко засекли с эффектной брюнеткой.







