В новой структуре Министерства иностранных дел Украины больше не будет Департамента противодействия угрозам со стороны РФ
В результате реорганизации появится отдел Российской Федерации, который будет выполнять задачи обычной «территориалки» , то есть заниматься исключительно анализом внешней и внутренней политики РФ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Игорь Соловей, передает Politeka.
Новую структуру уже утвердил глава МИД Вадим Пристайко.
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«Меняется не только название, но и функционал нового отдела: Минская группа возможно войдет в один из вновь генеральных директоратов. А еще три отдела во вновь создаваемой структуре не просматриваются. Специалистам этих отделов обещают предложить равнозначные должности в других структурных подразделениях», – пояснет автор.
По словам Соловья, ликвидация выше упомянутого департамента – это плохой сигнал, причем не только для украинского общества, ведь Россия по-прежнему поддерживает очаг войны на Донбассе. Плохой он еще и потому, что это снизит уровень поддержки Украины западными партнерами.
«Об этом шаге Киева будет точно сообщено в иностранные столицы-партнеры. А там уже давно говорят, что если Украина не хочет защищать сама себя, то за нас они этого тоже делать не будут», – подчеркнул журналист.
Ранее мы писали о том, что президенту РФ Владимиру Путину необходима слабая Украина, которая будет не в состоянии существовать без своего соседа - Российской Федерации. Такое мнение озвучил украинский аналитик и журналист Виталий Портников.
Кроме того, он назвал рычаги влияния на Украину, которые должны уничтожить страну: транзит и прямые поставки газа из РФ, непрекращаемая война.
Напомним, российский режиссер сделал циничное предложение Украине.
Как сообщала Politeka, неадекватный Жириновский разделил Украину между четырьмя странами.
Также Politeka писала, топ-пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.