Это скажется не только внутри страны, но и за ее пределами

В новой структуре Министерства иностранных дел Украины больше не будет Департамента противодействия угрозам со стороны РФ

В результате реорганизации появится отдел Российской Федерации, который будет выполнять задачи обычной «территориалки» , то есть заниматься исключительно анализом внешней и внутренней политики РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Игорь Соловей, передает Politeka.

Новую структуру уже утвердил глава МИД Вадим Пристайко.

«Меняется не только название, но и функционал нового отдела: Минская группа возможно войдет в один из вновь генеральных директоратов. А еще три отдела во вновь создаваемой структуре не просматриваются. Специалистам этих отделов обещают предложить равнозначные должности в других структурных подразделениях», – пояснет автор.

По словам Соловья, ликвидация выше упомянутого департамента – это плохой сигнал, причем не только для украинского общества, ведь Россия по-прежнему поддерживает очаг войны на Донбассе. Плохой он еще и потому, что это снизит уровень поддержки Украины западными партнерами.

«Об этом шаге Киева будет точно сообщено в иностранные столицы-партнеры. А там уже давно говорят, что если Украина не хочет защищать сама себя, то за нас они этого тоже делать не будут», – подчеркнул журналист.

Ранее мы писали о том, что президенту РФ Владимиру Путину необходима слабая Украина, которая будет не в состоянии существовать без своего соседа - Российской Федерации. Такое мнение озвучил украинский аналитик и журналист Виталий Портников.

Кроме того, он назвал рычаги влияния на Украину, которые должны уничтожить страну: транзит и прямые поставки газа из РФ, непрекращаемая война.

Напомним, российский режиссер сделал циничное предложение Украине.

Как сообщала Politeka, неадекватный Жириновский разделил Украину между четырьмя странами.

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