Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который яро поддерживает путинскую политику, пригрозил Украине распадом

Кроме того, он отметил, что последствия для Украины будут еще хуже, если она не откажется от пророссийских настроений. Для примера любитель Путина привел Францию, которой пришлось отказаться от Алжира.

Свои бредовые заявления тот сделал во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

Он заявил, что Украине уже давно пора определяться, каким курсом идти. Шахназаров также обвинил российских политиков в том, что они сделали из Украины осколок и оттолкнули эту часть территорий от себя. После этого от режиссера последовали угрозы, а также он поставил Украине несколько циничных ультиматумов.

"Теперь Украине надо прежде всего определяться – либо она делает мононациональное государство, но тогда вам надо по-хорошему отказаться от той части общества, которая не хочет с вами быть, либо вам нужно сохранять многонациональный характер с ориентацией на Россию. Другого пути нет!" – отметил пропутинский режиссер.

Режиссер также считает, что Украина якобы никогда не сможет пребывать в двух векторах развития, ведь это может закончиться исчезновением всей страны.

"И там, и сям нельзя находиться. Рано или поздно вас жизнь приведет к разделу уже исторически. Это будет гораздо хуже", – угрожающе подытожил одиозный Шахназаров.