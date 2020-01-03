Российские пропагандисты заражают страну сумасшедшей идеей, считая, что являясь самой большой страной в мире РФ имеет право вести агресивную политику в отношении меньших стран
Такое мнение высказал в интервью Обозреватель российский профессор по филологии Гасан Гусейнов, который прославился после скандального поста об "Убогом и слишком клоачном российском языке".
Это выглядит в реальности так, словно бы раз страна сильная, то это значит, что ей может творить невесть что в других странах: нападать, грабить и убивать.
А слабые страны должны лишь терпливо сносит это и кланяться перед РФ.
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"Пропагандисты уверены, раз уж Россия большая и сильная, значит, можно и нужно давить слабых. Мол, у нас в руках палка, значит, мы сильные, а у вас такой палки в руках нет, значит, вы дураки и слабые. Сильный может насильничать, а слабый должен терпеть и кланяться", - высказался эксперт.
Кроме того, он заметил, что пропагандисты вложили в голову то, что Российская Федерация может превратить любого в радиоактивный пепел, а другие страны ничего не смогут против этого сделать.
Ко всему прочему россияне пугают слабые страны тем, что у них нет атомной бомбы, поэтому те просто бессильны перед "мощью" РФ.
Эксперт также заметил, что аналогичная пропаганда существовала и в СССР.