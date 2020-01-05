Президент США Дональд Трамп отругал высокопоставленных сотрудников Белого дома и директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна из-за Владимира Путина
Это произошло в 2017 году, из-за того, что тот не сообщил о звонке от лидера РФ Владимира Путина, а следовательно, пропустил его, пишет
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Тогда политик спросила, звонил ли ему Путина, на что Трамп ответил отрицательно.
Однако после этого, к президенту подошел Флинн, который стоял рядом и признался, что глава России все же звонил несколько дней назад.
Президент США раскритиковал Флинна и других сотрудников резиденции за такую оплошность.
"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не дал мне трубку? О чем ты думал? Как такое возможно, что Путин звонит мне, а они не говорят? Я не знаю, что вы, ребята, делаете", - процитировал слова Трампа автор книги.
Флинн попытался оправдаться, однако не удачно: Трамп не только не захотел его слушать, ай обвинил свой персонал в том, что ему не дали поговорить с "единственным человеком на земле, который может уничтожить США".
Ранее в сети появилась карикатура о президентах Владимире Путине и Дональде Трампе.
На картинке изображен президент США, который обнимает одну из колонн Белого дома. Примечательно это действие тем, что колонна нарисована в виде березы, что имеет явную отсылку к России и Владимиру Путину.
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