События на Ближнем Востоке продолжают стремительно развиваться, однако, все же есть ряд веских причин, почему обострение ситуации имеет свои ограничения

Напомним, 27 декабря Иран нанес удар по военной базе США в Ираке, в результате чего погиб один гражданский и пострадали несколько военнослужащих. 3 января американцы атаковали иранцев на территории Ирака - погиб генерал Касем Сулеймани. 8 января Иран снова нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Обострение ближневосточного конфликта в начале 2020 стало причиной алармистских новостей насчет опасности ядерной войны.

Однако, на самом деле, ситуация не столь однозначная, пишет "Хвиля".

Руководство Ирана прекрасно понимает, что перспектив победы в полномасштабной войне, а значит и удержания собственной власти в стране по ее итогам, нет. По той причине, что военные потенциалы двух стран несопоставимы. К тому же США имеет достаточно союзников в регионе даже среди мусульманских стран, не говоря уже об Израиле, которые являются злейшими врагами Тегерана и также обладают существенными военными арсеналами.

Более того, если уж быть совсем циничным, то убийство Сулеймани даже на руку иранцам. Еще недавно страна содрогалась от восстаний из-за повышения цен на бензин, в столкновениях с правоохранителями погибли сотни протестующих. После уничтожения генерала стоимость нефти подскочила (а она является основным источником дохода в бюджет страны) и, следовательно, социальная напряженность спала.

Для президента США Дональда Трампа тоже сложилось все весьма неплохо, потому что цены на нефть устремились вверх, тем самым способствуя росту доходов традиционных спонсоров Республиканской партии и его президентской кампании уже на старте. Начало которой как раз и «случайно» совпало с отдачей им приказа об уничтожении Сулеймани в Ираке.

И, более того, принять решение об объявлении войны против Ирана без согласия Конгресса согласно американской конституции Дональд Трамп не может в принципе. Да и учитывая, что он собирается на второй срок, то с войной лишился бы поддержки даже республиканцев.

Ранее мы сообщали, в сети ситуацию на Ближнем Востоке стали называть "хорошо спланированным спектаклем". Реакция Трампа на атаку американских баз в Ираке этому подтверждение. Так, президент США, выждав, по мнению некоторых, театральную паузу после нападения, написал в своем Твиттере "все в порядке" и что американские войска "самые сильные на планете".

Напомним, заявление Трампа о войне с Ираном, карты раскрыты: "Пока я президент..."

Также Politeka писала, что Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.