Александр Федоренко прокомментировал презентацию историко-архитектурного опорного плана Киева



Председатель киевской ячейки партии Общественное движение Николая Томенко «Рідна країна» Александр Федоренко уверен, что для сохранения исторического Киева нужны реальные действия, а не план на бумаге.

По информации пресс-службы КГГА заказчиком плана стал КО «Институт генерального плана г. Киев». Стоимость проекта пока не разглашается, однако известно, что он создан в рамках недавно представленного Виталием Кличко генплана.

«Начну с банального. Пока друзья-застройщики Кличко занимались строительством в Киеве во всех местах, в том числе и исторических, такой историко-архитектурный план был нужен. Как только городской глава потерял своего верного друга Микитася, сразу решил ввести ограничения. Интересно, а власть уже разобралась с теми постройками, что уже строятся или уже построены в исторических местах или на месте исторических памятников?»

Политик отметил, что такой план не спасет столицу.

«Сегодня историческую часть города может спасти только смена власти, начнут реестр всех исторических памятников и зон. Необходимо ликвидировать застройки, которые уже нарушили правила строительства и угрожают достопримечательностям. Этого власть делать не будет, поскольку это реальные действия, а у нас столичная власть работает только на бумаге. Кстати, мы еще не знаем во сколько нам обошлась эта бумажка с презентацией на сайте КО «Институт генплана». Обратите внимание на двуязычие сайта и убедитесь в профессионализме этой СТРУКТУРЫ».

Ранее мы сообщали, Николай Томенко пристыдил киевскую власть.

"Бесспорно, по сравнению с другими городами Киев живет лучше, но живет город одним днем и никуда не двигается. Кличко 2 раза избирали мэром, а генплан недавно только презентовали. Я считаю, власти должно быть стыдно. Что они в нем написали - что надо сады строить? А до этого они не знали? Ситуацию пора менять. Столица должна привлекать не секс-туризмом, а нашей архитектурой, культурой и самобытностью", - сообщил в соцсети политик.

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