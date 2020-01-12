8 января российский президент Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом торжественно открыли газопровод «Турецкий поток»

Решив насолить Украине и сменить одного транзитера газа на другого, глава РФ… переиграл самого себя, потому что Турция – это далеко не покладистая Украина.

Такое мнение в комментарии «Голосу Америки» высказал аналитик нефтегазового сектора, партнер агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

По его словам, «Турецкий поток» для Путина – заведомо убыточный проект, и с его помощью Россия добилась только того, что поменяла транзитера.

«Но Турция очень капризна в этом смысле. И она уже не раз показывала, как в случае, например, с так называемым «Голубым потоком» через Черное море, что готова использовать свое положение как транзитера и как покупателя российского газа для того, чтобы сбивать цены и диктовать условия поставщику. Это гораздо более непредсказуемый партнер, чем Украина», – цитирует служба Крутихина.

Для того, чтобы наказать Украину таким способом, Путин не пожалел денег российских налогоплательщиков, а "Газпром" понес невосполнимые потери.

«Когда мы сейчас читаем, что «Турецкий поток» обошелся якобы в семь миллиардов евро, то не стоит упускать из вида то, что к нему надо было через всю Россию – с Ямальского полуострова, из Арктики – проложить новый газотранспортный коридор. А стоимость его измеряется несколькими десятками миллиардов», – пояснил аналитик.

Кто на всем этом хорошо нагрел руки, так это подрядчики, которые строили газотранспортный коридор. Никакого другого смысла в нем не было.

Длина "Турецкого потока" – 930 километров, он проходит по дну Черного моря. Пропускная способность нового газопровода – 31,5 миллиард кубометров газа. Существует две нити трубопотока: по первой газ поставляется из РФ в Турцию, а по второй - в страны юго-восточной Европы и южные страны этого региона.

Как известно, ранее РФ и Украина подписали договор о транзите российского газа на пять лет с возможностью пролонгации документа.

Мы также писали, что в "Нафтогазе" объяснили, когда президент России Владимир Путин сможет достроить газопровод в Германию в обход Украины под названием "Северный поток-2". Выяснилось, что судно, необходимое для завершения магистрали, Россия сможет построить не ранее, чем через 4 года.

Более того, чтобы это судно смогло работать в территориальных водах Дании, оно должно иметь страховку. А история с санкциями, которые преследуют Россию, страховым компаниям не по душе.

Напомним, Эрдоган сговорился с Путиным и ударил по Украине.

Как сообщала Politeka, США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой.