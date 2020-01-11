После того, как Тегеран сделал официальное заявление, что украинский Боинг по ошибке сбили военные Ирана, в России началась истерика

Так, заместитель председателя комитета по обороне, депутат "Единой России" Юрий Швыткин раскритиковал позицию Ирана за признание вины в крушении лайнера. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на росСМИ.

По его словам, ракетный удар спровоцировали США, поэтому «ответные действия со стороны Ирана непреднамеренные». Таким образом, уверен депутат Госдумы РФ, нужно осуждать не только Тегеран, но и действия США по части сбитого самолета. Он также добавил, что сбитый самолет – это «не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих».

Сообщение росМИ заскринили в блоге Мuд Роисси в Twitter, и под ним образовалась череда комментариев один ярче другого.

«Бесславные ублюдки пробивают очередное днище. Ничего необычного», «Конечно раскритиковали! Ведь теперь позиция официальных властей России по МН-17 уже не вписывается ни в какие рамки. Даже религиозные фанатики Ирана признали свой косяк, а великоскрепные до сих пор х**ю порят!», «Параши тудей/24 еще даже не разогрелись, Шейнин из оливье не вылез, а Иран уже признался», «Потому что нельзя так подставлять рос пропаганду. Договорились же, что сам упал, значит, сам упал», «Ну да, спалились лохи, а могли бы мычать пять лет, что типа не мыыыы, и ссать всем в глаза направо и налево, типа ПВО не наш, ихтамнет, это шахтеры из шахты достали и т.д..», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, что российские пропагандисты опозорились после заявления Ирана, поскольку ранее «военные эксперты» в эфире кремлевских каналов и в прессе убеждали, что самолет не могла сбить иранская ракета.

Напомним, момент уничтожения ракетой украинского Боинга попал на видео: сенсационные кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, установлено место запуска ракеты по самолету МАУ: «Это могла быть только…».

Также Politeka писала, что Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.