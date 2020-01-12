Президент России Владимир Путин считает, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным

Такое заявление он сделал в ходе бриинга с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА Новости.

Глава Кремля заявил, что детально обсудил с Меркель «урегулирование внутриукраинского кризиса».

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", – высказался президент РФ.

По его словам, минские соглашения остаются безальтернативными.

«По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", – добавил он.

Напомним, ранее у Владимира Путина открыто выставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум для организации новой встречи. Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков.

Один из главных соратников главы Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

Алексей Чеснаков также отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не исключает введение миротворцев на Донбасс как альтернативу Минским соглашениям.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами.

На ультиматум отреагировал журналист Роман Цимбалюк. По его словам, у Владимира Путина вновь открыто заявили, что Кремль устроит лишь полная капитуляция Украины.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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