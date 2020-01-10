У Владимира Путина открыто выставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум для организации новой встречи

Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков, передает Politeka.net.

Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

Алексей Чеснаков также отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев не исключает введение миротворцев на Донбасс как альтернативу Минским соглашениям.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

На ультиматум отреагировал журналист Роман Цимбалюк. По его словам, у Владимира Путина вновь открыто заявили, что Кремль устроит лишь полная капитуляция Украины.

"По сути здесь, несмотря на то, что еще три месяца, прямо говорят, что Путин с Зеленским встречаться по вопросам Донбасса вряд ли будет. А что Украина должна выполнить по их мнению по результатам встречи в Париже? Да, вспомните комюнике. Там первый пункт – вопрос безопасности, второй – политические аспекты. И там вопрос об особом статусе и закреплении в украинском законодательстве "формулы Штайнмайера". Сомневаюсь, что это в принципе реально", - объяснил он нюансы посыла Чеснакова.

"Результат какой – сейчас наши кремлевские "друзья", особенно пользуясь вот этими турбулентными моментами на планете, когда весь Запад сконцентрирован на Иране, на Ближнем Востоке, по сути уже прямо заявляют, что готовы принять Зеленского для того, чтобы он подписал исключительно полную капитуляцию Украины перед Москвой", – резюмировал Цимбалюк, анализируя публикацию в Facebook приближенного к Кремлю российского политтехнолога.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Зеленский мощно переиграл Владимира Путина. Об этом рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский выбрал правильную тональность разговора с Владимиром Путиным.

И в отличии от других президентов Украины, он не боится лидера страны-агрессора, развязавшего войну на Донбассе и оккупировавшего Крым.

Яковина утверждает, что многие политики в мире считают Владимира Путина "ужасным, злым гением, который может уничтожить любого человека одним взглядом". Что касается Зеленского, то во время своей встречи с Путиным он "выглядел совсем неплохо".

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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