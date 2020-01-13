Деоккупировать подконтрольные боевикам территории Донецкой и Луганской областей на протяжении пяти ближайших лет не удастся

Как передает Politeka.net, к такому выводу пришел политолог и блогер Кирилл Сазонов.

В интервью на ObozTV он прокомментировал заявление временно поверенного в делах Соединенных Штатов по Украине Уильяма Тейлора, который выразил уверенность в том, что всего за один или два года Украина сможет добиться вывода из Донбасса российской армии.

Кроме того, политолог сравнил Россию со щукой, клыки которой повернуты острием внутрь полости рта.

«У России клыки, как у щуки. Похожие, по-моему, и у крокодила. Если добыча попалась – она назад уже не вылезет, клыки загнуты внутрь. Иными словами, когда зубы сгниют и выпадут, когда Россия начнет распадаться сама, тогда уже можно будет говорить о возвращении территории», – заявил он.

Ранее военный эксперт и аналитик Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин и дальше вынашивает идею о создании "Новороссии" на территории Украины.

По его словам, Владимир Путин до сих пор тешет себя мечтой захватить большую часть Украины, чтобы создать на этих территориях концепт вымышленной "Новороссии".

Напомним, в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным.

Ранее идеолог и ярый сторонник «ДНР» Роман Манекин в пух и прах разнес идею Владислава Суркова об особом статусе Донбасса в составе Украины.

А вот американский политолог, директор международной некоммерческой организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев заявил, что кофликт на Донбассе окончательно изжил себя.

По его словам, Владимиру Путину, учитывая ситуацию в России, протесты и пожары, сейчас просто необходимо показать какие-либо подвижки на международном фронте. Владимиру Зеленскому тоже нужно показать какие-то шаги, так как возвращение Донбасса было одним из его предвыборных обещаний.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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