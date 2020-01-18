Президент РФ Владимир Путин будет давить на президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса, что может привести к гражданской войне на территории нашей страны

Так, президент РФ Владимир Путин будет "уговаривать" главу Украины признать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР". Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил в своем блоге на Youtube-канале украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Журналист отметил, что Путин применяет некую стратегию, которая направлена для дестабилизации Зеленского. По его мнению, Владимир Путин лишь делает вид, что сочувствует президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за сложной ситуации в стране.

Но на самом деле все, что делает Путин - это ожидает удачного момента для себя.

"Владимир Владимирович делает вид, что сочувствует Зеленскому. Но это только вид. Сочувствует и подталкивает его к обрыву. Причем, очевидно, не только к политическому", - считает Цимбалюк.

Ко всему прочему, он утверждает, что в случае, если Украина признает так называемые республики "ДНР" и "ЛНР", то в стране произойдет настоящий взрыв среди украинского населения.

"Это может быть настоящая гражданская война. И это никто в Украине не поймет. Путин это тоже понимает. Но хаос – лучший союзник тех, кто хочет отодрать кусок нашей страны", – спрогнозировал Цимбалюк действия РФ.

Пользователи сети прокомментировали заявление украинского журналиста. Многие согласились с ним, утверждая, что Путин и правда что-то готовит для Украины и ему совершенно нельзя верить.

"Особый статус Донбассу что-же они Чечне не дали этот статус в 90 годы", "От мышебратья. То братский народ , то один народ, то народные республики с каким-то народами проживающими на территории Украины. Они уже сами запутались", "Путин не отдает Донбасс потому,что он в ещё более плачевном состоянии чем наши разграбленные корабли.Если посчитать все что они там украли, то это не унитазы а заводы , бизнес и квартиры граждан".

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".