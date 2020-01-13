Владимир Путин засветился на даче президента Украины Виктора Ющенко на архивных кадрах Кремля

В России отмечают весьма своеобразный юбилей: 20 лет, как страной правит Владимир Путин. По этому поводу Кремль запустил проект «Путин. 20 лет», в рамках которого на одном сайте были собраны фото и видео с разных периодов президентства Путина.

Среди снимков, в особенности более ранних, много кадров со встреч Путина с украинскими политиками. Так, в начале 2000-х президент РФ часто встречался с Леонидом Кучмой. В частности, на сайте есть фотография их совместного визита в Крым за 2003 год, где они подписали договора о сотрудничестве в использовании Азово-Керченской акватории и о государственной границе.

А вот уже при Ющенко Путин успел посетить даже личную дачу президента Украины. Так, он побывал в доме тогдашнего президента в селе Новые Безрадичи.

«Подходы России и Украины к решению тех или иных вопросов могут различаться, но у лидеров не возникло ощущения, что в двусторонних отношениях есть проблемы, отметил Владимир Путин по окончании встречи с Виктором Ющенко», - говорится на сайте.

Кроме того, в 2006 году в ходе совместной пресс-конференции с Ющенко Путин заявил:

«Нам очень приятно констатировать, что на многие годы отношений с Украиной мы имеем теперь в Киеве людей, которые делают то, что они говорят».

Также в архиве Путина нашлось много совместных фото с Юлией Тимошенко. Так, на кремлевском сайте были опубликованы снимки, сделанные по итогам газовых переговоров в Москве 2009 года. В последствии Тимошенко была приговорена к 7 годам заключения именно за «превышение власти и служебных полномочий» во время этих переговоров.

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