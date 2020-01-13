Российский президент Владимир Путин вновь публично оконфузился

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поводом для появления едких комментариев встреча Владимира Путина с Башаром Асадом в Дамаске.

В частности, лидер Кремля на встрече с сирийским диктатором решил пошутить о визите Дональда Трампа в Дамсаск, чтобы "он стал нормальным".

Видео конфуза в своем микроблоге Twitter опубликовал пропандист Дмитрий Смирнов.

"Асад о дороге в Дамаск, на которой стал христианином апостол Павел: Если Трамп по этой дороге проедет, сразу станет с ним все нормально. Путин: Пригласите его, он приедет. Асад: Я готов. Путин: Я ему передам", - говорится в подписи к видеоролику.

"От Трампа сначала прилетает , а потом он комментирует ... если хотите достичь уровня "Трамп" , сделайте хотя бы 2 вещи для начала : перестаньте со своей кружкой ходить и заведите личный аккаунт в Твиттере", "Деда понесло в православие. Скорее бы в рай его", "Хорошая компания Асад и Путин. Скоро Кадафи подтянется, веселее будет", "Бред сумасшедших", "Сначала спросите разрешения Израиля", - шутят пользователи в комментариях под публикацией российского пропагандиста.

Асад о дороге в Дамаск, на которой стал христианином апостол Павел: Если Трамп по этой дороге проедет, сразу станет с ним все нормально.

Путин: Пригласите его, он приедет.

Асад: Я готов.

Путин: Я ему передам pic.twitter.com/Gkkvd0KR1J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 12, 2020

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе