В 2020 году россияне ожидают громких коррупционных скандалов, отставок в правительстве и продолжения массовых протестов

Такими оказались результаты опроса, проведенного «Левада-центром», передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

66% опрошенных россиян ждут отставок министров и коррупционных дел, что является максимальным показателем с 2013 года. На 10% за последние два года выросло количество тех граждан РФ, которые считают, что в 2020 году в России продолжатся массовые протесты. Их ныне 45%.

В то, что экономический кризис минует Россию, стали верить на восемь процентов больше граждан (49%). Также на 11% уменьшилось количество россиян, ожидающих вооруженных конфликтов с соседними странами. Сейчас таких 23%.

В целом же 63% граждан РФ заявили, что новый год будет лучше предыдущего, а 65% считают, что 2020 год будет спокойным для них лично и их семей.

В сети ожидания россиян уже высеяли. Так, соответствующая публикация появилась в твиттере «Усы Пескова».

«Видимо, властям придётся вводить статью за ожидание коррупционных скандалов», – подписал фото смеющегося премьер-министра РФ Дмитрия Медведева блогер.

Отреагировали на опрос и в блоге Мuд Роисси. Пользователи не поскупились на едкие комментарии по этому поводу и фотожабы.

«Крепостные холопы ждут, что за них все сделают царские опричники, а то, что все добро, которое царские опричники отожмут у бояр, крепостные никогда не увидят, до этого крепостные видимо никогда не додумаются», «Отставок эти россияне точно не дождутся. А кто же будет протестовать, если россияне ждут», «Ждут, чтобы смотреть на это онлайн из дома...», – пишут в сети.

Напомним, ЧП с резиденцией Путина прогремело на весь мир.

Как сообщила Politeka, в сети показали условия в российской больнице: "путинский рай".

Также Politekaписала, что путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам: "корабль "Правого сектора".

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