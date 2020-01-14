Украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал, почему президент России Владимир Путин хочет особого статуса для Донбасса

Об этом Цимбалюк рассказал в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Журналист уверен, что Путин агрессивно требует вписать бессрочный особый статус Донбасса в Конституцию Украины, чтобы уничтожить суверенитет всего государства.

Кроме того, он может использовать это для сохранения власти после окончания своей каденции в 2024 году, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Вообще то, что говорит Путин, я так понимаю, – это его мечта. Он хочет лично через "прокладки" на оккупированном Донбассе писать Конституцию Украины. И если с украинской властью что-то случится, и она пойдет на такой шаг, от Украины, конечно, останется мало. Тем более, тут столько всего происходит – у Владимира Владимировича в 2024 году заканчивается очередной президентский срок, нужно что-то решать", – предупредил об истинной сути ультиматумов Путина журналист.

Ранее сообщалось, что Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным. Такое заявление он сделал в ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Глава Кремля заявил, что детально обсудил с Меркель «урегулирование внутриукраинского кризиса».

"Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать и договоренности по политическому регулированию. Продление закона об особом статусе Донбасса – это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях. Необходимо закрепить особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", – высказался президент РФ.

По его словам, минские соглашения остаются безальтернативными.

«По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", – добавил он.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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