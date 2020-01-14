Президент России Владимир Путин надеется на то, что власть Владимира Зеленского пошатнется и он придет просить помощи у Кремля
Как передает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Журналист провел параллели с беглым президентом Виктором Януковичем, который в свое время тоже просил помощи у России.
"Кремлю нужен президент Украины, который висит на волоске, держится на волоске за власть. Его кресло должно шататься до такой степени, чтобы у него всегда был соблазн попросить, как они тут называют, помощь "братского", или "одного народа". Обычно это заканчивается Ростовом, но, тем не менее, это нужно понимать", – сказал он.
"Как только ослабеет государство до такой степени, что не будет человека, который легитимно может отдать приказ всем силовым структурам, танкам, пушкам и самолетам стрелять по захватчикам, тогда они воспользуются этой ситуацией и повторится эффект 2014 года", – спрогнозировал журналист.
Ранее журналист Роман Цимбалюк рассказал, почему президент России Владимир Путин хочет особого статуса для Донбасса.
По его словам, Путин агрессивно добивается этого, чтобы уничтожить суверенитет всего государства.
Кроме того, он может использовать это для сохранения власти после окончания своей каденции в 2024 году.
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Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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