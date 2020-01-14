Президент России Владимир Путин надеется на то, что власть Владимира Зеленского пошатнется и он придет просить помощи у Кремля

Как передает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист провел параллели с беглым президентом Виктором Януковичем, который в свое время тоже просил помощи у России.

"Кремлю нужен президент Украины, который висит на волоске, держится на волоске за власть. Его кресло должно шататься до такой степени, чтобы у него всегда был соблазн попросить, как они тут называют, помощь "братского", или "одного народа". Обычно это заканчивается Ростовом, но, тем не менее, это нужно понимать", – сказал он.