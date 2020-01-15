Все стало на свои места

Стало известно, как себя чувствует министр экономики Тимофей Милованов после операции

Как сообщает Politeka.net, об этом глава профильного министерства рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, хирургическое вмешательство он перенес на минувших выходных.

В частности, министр Тимофей Милованов отказался общаться с журналистами, ссылаясь на рекомендации медиков.

"Я выходные провёл в больнице, где мне делали операцию в частной клинике... У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми", - уверенно заявил министр.

При этом Тимофей Милованов не сообщил, почему ему понадобилась помощь медиков и какую именно операцию ему сделали на минувших выходных.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда глава профильного министерства Тимофей Милованов отличается скандальной выходкой перед журналистами.

В 2019 году, комментируя сценку "Квартала 95" о сожженом доме Валерии Гонтаревой, Тимофей Милованов назвал себя "дебилом". Таким образом, министр пытался отреагировать на резкое высказывание в свой адрес со стороны олигарха Игоря Коломойского.

«Я этого не скрывая, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все», — заявил он тогда на пресс-конференции.

Милованов также утверждал, что не обижается на слова олигарха Игоря Коломойского.

«В моей позиции – это не может быть вопрос персоналий. Это нельзя переводить на персоналии. У каждого своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди – хорошие. Обстоятельства разные. Так думают экономисты», — добавил тогда министр.

Также ранее министр экономики Тимофей Милованов хвастался, что на предыдущих президентских выборах отдал свой голос за Петра Порошенко.

«Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии «Слуга народа», дорабатывал программу для обучения в Трускавце», — рассказывал он.

Напомним, Юрий Романенко не выдержал и жестко разнес министра Милованова.

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