Ввечері, 15 січня, відбудеться спільне засідання членів уряду і фракції “Слуга народу”, на якому буде підніматися питання різкого зростання зарплат чиновників. Засідання може перерости в “порку” міністрів, повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал PavlovskyNews

Міністри уряду Олексія Гончарука придумали, як відбиватися від нападок за високі премії. Прем'єр вважає, що держслужбовці повинні отримувати високу зарплату, щоб у них не з'явилася спокуса зловживати владою і брати хабарі.

Схожу лінію захисту виробив і міністр економіки Тимофій Милованов. Він заступився за себе і своїх помічників: «у них є сім'ї, у них є діти, у них є ринок». При цьому Милованов придумав спосіб, як догодити не тільки міністрам, а й простим українцям - необхідно не знижувати зарплати топ-чиновників, а в десятки разів підвищувати всім іншим. Втім, хто заплатить за таку щедрість, міністр не уточнив.

Міністр культури Володимир Бородянський також відбивався від критики за 2 млн грн, які отримав він і його помічники в грудні. Він заявив, що на держслужбу слід залучати «кращих», що передбачає високі зарплати.

“Однак вирішальний раунд по захист своїх грошей у міністрів відбудеться сьогодні ввечері. В 19:00 в них почнеться зустріч з фракцією «Слуга народу», частина якої буде домагатися звільнення топ-чиновників”, - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Нагадаємо, українцям підвищать зарплати в 2020 році: хто і скільки буде отримувати.

Як повідомляла Politeka, Холодницький отримав $10 тисяч зарплати і втік у відпустку: гучні подробиці.

Також Politeka писала, що корпоратив НБУ перетворився на шоу для дорослих, гаряче відео облетіло мережу: "Бенкет під час чуми".