Экс-президент Петр Порошенко попытается "поглотить" партию Святослава Вакарчук "Голос"

Об этом пишет издание Украинская правда, ссылаясь на свои высокопоставленные источники.

Известно, что партия "Европейская солидарность" уже начала подготовку к предстоящим выборам. А первой жертвы партии Петра Порошенко станет "Голос".

Источник утверждает, что люди из окружения Петра Порошенко постараются максимально сблизиться с "Голосом", чтобы в будущем можно было перетянуть их электорат.

"Петр сейчас не так хочет к власти, как стремится защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и снаружи. Петр реально боится, что, когда у Зеленского дела пойдут плохо, Порошенко сразу попытаются посадить", - признался один из бывших соратников экс-президента.

В 2019 году "Голос" и "Европейская солидарность" показали, что они близки друг к другу и теперь Петр Порошенко попытается выграть за счет того, что партия Святослава Вакарчука теряет свою субъективность.

Ранее мы сообщали о том, что Петр Порошенко решил шикануть на новогодние праздники и отправился с семьей отдыхать на Сейшельские острова.

По словам юриста Андрея Портнова, для отдыха Петр Порошенко арендовал люксовую яхту Katina, стоимость аренды которой в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

Также известно, что на Сейшельские острова Петр Порошенко прибыл с семьей после пересадки в Катаре.

Что касается Святослава Вакарчука, то новогодние каникулы лидер партии "Голос" решил провести в Таиланде. Ситуация вызвала ажиотаж среди украинцев. Люди кинулись "смаковать" скандал, ведь пока украинцы и весь мир оплакивают 176 погибших рейса "Тегеран-Киев", Святослав Вакарчук и Петр Порошенко загорает на люксовых пляжах.

Напомним, Вакарчук поплатился за пародию на новогоднее обращение Зеленского: "Слава, мы все знаем, что ты..."

Также Politeka писала, что Вакарчук ошарашил занятием в рабочее время, скандальные подробности: "Рада подождет"