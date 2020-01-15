Вдали от Украины Виктор Янукович не утратил любви к шикарному убранству

Как уже сообщала Politeka.net, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не скучает вдали от родины и построил в районе Сочи новый особняк. Мы собрали новые фото владения.

Внешне особняк напоминает легендарную “Хонку”, в связи с чем он уже приобрел негласный статус нового “Межигорья”.

Земельный участок под постройку был куплен от лица сожительницы беглого политика Любови Полежай, которая после переезда в РФ и смены гражданства поменяла фамилию на Садыкову.

Садыковой удалось через суд получить участок в элитном поселке Прогресс, несмотря на протесты властей и местных жителей. Место считается элитным, поскольку из окон открывается вид на горы Кавказа и Черное море.

Предполагаемый особняк Януковича явно выделяется на фоне остальных домов. Кроме того, местные жители жалуются, что из-за новой постройки они лишились воды.

В основном в сети можно найти фотографии фасада особняка, однако есть и несколько фото интерьера. Из них можно сделать вывод, что вдали от родины беглый экс-президент не утратил любви к роскоши. Чего стоит только идеально отшлифованный мраморный пол.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин также имеет элитную недвижимость в Краснодарском крае.

Строительство резиденции «Лунная поляна» на горе Фишт в Сочи было приурочено к зимней Олимпиаде в Сочи. Чтобы обойти собственный запрет на строительство в этих заповедных местах «поляну» построили под видом полигона научного центра, а затем передали на баланс Управления делами президента России.

Кроме того, у Путина в Сочи есть любимая резиденция для летних отпусков - "Бочаров ручей". Здесь он также проводит официальные встречи. Есть вертолетная площадка, два бассейна (с пресной и морской водой), тренажерный зал. На пляже – причал для президентской яхты.

Ранее мы писали, что местные чиновники были категорически против продажи земли под дом Януковича, поскольку речь идет о заповеднике. По правилам на указанном участке нельзя строить дом и использовать землю для сельскохозяйственных работ.

Стоимость указанного участка составляет около 3 миллиона долларов.

Напомним, появилось фото нового «Межигорья» Януковича в РФ: россияне в ярости от беспредела.

Как сообщала Politeka, ликвидация Януковича: всплыла скандальная информация о снайперах, все решил один звонок.

Также Politeka писала, что Януковича зовут в Украину, но не для ареста: "Пусть расскажет, легитимный он или нет".