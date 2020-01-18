Президент России Владимир Путин срочно перешел к плану по узурпации власти
Как передает Politeka.net, об этом на своей страничке в Facebook сообщил блогер и военный эксперт Эль Мурид.
По его словам главное было озвучено под самый конец речи.
"Путин начинает трансферт. Срочно. Времени на раскачку нет - ситуация признана угрожающей. Союзное государство исключается из сценариев трансферта, так как Лукашенко просто не дает возможности успеть. Будут идти по пути усиления Госсовета и передаче ему полномочий", - утверждает эксперт.
По его словам, после ликвидации президентской республики роль президента станет сугубо декоративной.
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"В этом смысле вопрос преемника Путина на посту президента теряет актуальность - можно ставить любого петрушку, коих среди слушателей послания больше чем все", - отметил блогер.
Кроме того, он отметил важнейший момент.
"Теперь Конституционный суд сможет определять на законность и соответствие конституции все законы, принятые Госдумой до их подписания президентом. Заодно выдвинута угроза в адрес Конституционного и Верховного суда - теперь судей можно будет отрешать их от должности решением президента", - утверждает блогер.
Также он отметил, что Владимир Путин этими словами подтвердил, что идет подготовка к узурпации власти.
Ранее мы сообщали, что Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство России уходит в отставку в полном составе.
Соответствующее заявление было сделано в среду, 15 января, после выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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