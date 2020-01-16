Кураторы российского президента Владимира Путина продолжают на Донбассе свое черное дело

Наемники и кадровые военные, присутствие которых РФ упорно отрицает, продолжают обстреливать и ослаблять позиции ВСУ, поливая их из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Помимо этого, открыт и второй фронт, где не стреляют, но делают не менее гибельные вещи, передает телеграмм-канал «Вольнодумец».

Со ссылкой на свои источники в горсовете Донецка, автор сообщает о том, что руководство «ДНР» сейчас вовсю занято подготовкой реинтеграционных документов, которые бы обеспечили «безопасное и эффективное сотрудничество «республики» с Украиной в рамках возможного объединения. Работа кипит с ноября прошлого года.

На данный момент рассматривают три варианта документов: от оптимистичного до пессимистичного.

Первый из них, отмечается в сообщении, наиболее приемлем для «ДНР» как сценарий реинтеграции в Украину и включает в себя полную амнистию всем, кто в 2014-2020 находился в «республике». Правда, там подозрительно умалчивается о судьбе боевиков.

«Выборы местных органов власти, полиция, прокуратура и суды – все свои. Российские войска по просьбе «парламента ДНР» остаются в качестве миротворцев или «как стабилизирующая военная структура, способная обеспечить недопущение конфликтов в регионе, возможно 50 на 50 с международной полицейской миссией», – говорится в публикации.

Второй вариант практически равен первому, но с незначительными уступками. А вот третий для «республики» очень нежелателен, поскольку в нем требования РФ/«ДНР» будут наименее учтены украинской стороной.

«Здесь основной упор делается на создание юридическо-правовой базы, обеспечивающей права и безопасность деэнеэровцев», – пишет автор.

Об истинной цели документов знают от силы человек 10, и хоть работа и не скрывается, широко ее освещать тоже не спешат. «Штаб», который занимается этим, получает указки из Москвы, а также консультируется с СНБО и украинскими депутатами.

Исходя из происходящего, есть предположения, что сейчас Путин делает основной упор по присоединению Украины к Союзу РФ и Беларуси на политико-дипломатическом направлении, пытаясь сохранить военное и информационное давление. Также не исключено, что между какими-то политсилами в Украине и Кремлем имеются договоренности о прекращении войны на востоке страны в обмен на лояльность Украины.

«Так ли это, покажет время. Но мир любой ценой никак не устроит большинство населения Украины и особенно военных, для которых Россия осталась агрессором, разрушившим жизнь миллионов украинцев и оккупировавшим нашу территорию», – подытожил «Вольнодумец».

Напомним, оккупанты озверели и накрыли ВСУ из тяжелой артиллерии.

Как сообщала Politeka, Путин готовится к боевым действиям.

Также Politeka писала, что Путин начнет удар по Европе с Украины.