Путин совершенно не обращая внимания на связь своих речей с реальностью

Отставка президента РФ Владимира Путина стала бы самой лучшей реформой для России, ведь он уже побил антирекорд

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook написал российский экономист Дмитрий Травин.

Он объяснил это тем, что президент РФ, который правит страной 20 лет, ничего хорошего больше не может предложить своей стране.

Эксперт отмечает, что сразу, конечно, лучше в Российской Федерации не станет, но хоть появится шанс выбраться из кризиса, который существует в РФ.

"Смена власти дала бы хоть шанс на перемены, на проведение новой экономической политики, на рост ВВП, на снижение коррупции. Россия находится в стагнации более 10 лет и человек, находящейся у власти более 20 лет, не может предложить ничего лучшего, чем свою отставку", – написал экономист на своей страницы в сети.

Он также обратил внимание на то, что за 20 лет нахождения в президентском кресле Владимир Путин наговорил больше, чем советские лидеры вместе взятые: Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин.

"Путин стал самым говорливым лидером России за всю историю страны, совершенно не обращая внимания на связь своих речей с реальностью", - отметил Травин.

Возможно, лишь Фиделя Кастро он еще не обогнал в мировом масштабе. Наверное, он как-то скрашивает унылую жизнь в Кремле.

Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока.

Единственное ослабление в новых поправках к Конституции РФ - это раздел о том, что премьером Путин таки не будет.

Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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