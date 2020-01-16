Президент РФ Владимир Путин уготовил сценарий событий, которые будут происходить в будущем на территории России, это явно не сулит ничего хорошего для страны-агрессора

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал изменения, которые будут внесены в Конституцию РФ. Многие эксперты посчитали, что глава Кремля переписывает Конституцию так, чтобы остаться на своем посту и править в России вечно.

Как сообщает Politeka.net, журналист Аркадий Бабченко решил прокомментировать это событие в Telegram-канале.

В то же самое время журналист предупредил россиян, что Кремль во главе с Владимиром Путиным, приготовил РФ тяжелое будущее. Дальше в РФ будет лишь хуже.

"Дорогие мои розовые пони. Это только начало. Дальше будет хуже. Будет война. ГУЛАГ. Развал. Разруха. Жареная собачатина в бочках. Алкоголики с автоматами на блокпостах", - написал журналист.

Бабченко также отметил, что несколько лет назад дал совет россиянам и сказал: "Бегите от режима за границу". Однако сейчас у него совершенно другое мнение на этот счет. По его словам, сейчас пришло время, когда россияне должны заплатить за свой "инфантилизм".

Журналист с явным сарказмом прокомментировал реакцию политических экспертов и аналитиков, которые очень сильно удивились после выступления Владимира Путина.

"Все так ахают, охают, как будто и впрямь ждали, что в 2024 Путин скажет я устал, я мухожук. А тут ху*к. Вы слушаете "Маяк". Путин остается! Вот же ж, бля*ь, несподіванка то яка. Кто бы мог подумать-то, а… Розовые пони побежали галопом, унося розовые мечты, роняя розовые очки и розовые какашки" - написал Бабченко.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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