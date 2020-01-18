Скандальный украинский министр рассказал, почему премии топ-чиновников в правительстве такие большие

Об этом министр экономики Тимофей Милованов рассказал во время интервьюь с журналистами, передает «Хвыля».

По его словам, ограничение на максимальный размер премии для топ-чиновников отменили, поэтому они не имеют «потолка».

«Закон №1066 был изменен. Он позволяет заместителям министров, министрам и некоторым политикам платить премии больше 30%. Но отменены все другие льготы», - отметил он.

Однако Милованов уклонился от вопроса о том, сколько заработал за декабрь. Тем не менее, известно, что размер его оклада составляет 18 тысяч гривен. Вдобавок к этому, они могут добирать «надбавки».

Более того, чиновник уточнил, что в его министерстве стараются сделать так, чтобы топ-руководство получало 150 тысяч гривен.

При всем этом Милованов считает, что премию топ-менеджерам «Нафтогаза» Андрею Коболеву и Юрию Витренко за победу над «Газпромом» нужно пересмотреть.

«Такие контракты в западных компаниях, как правило, ограничивают сверху. Там говорят: не меньше 1%, если все хорошо, но не больше такой-то суммы. Это не было сделано. Так не правильно. Этот контракт нужно переписать…», - рассказал он.

Как сообщалось ранее, за декабрь министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заработал 222 592 гривны.

Напомним, Зеленский решил избавить украинцев от коммуналки, первый шаг уже сделан.

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