В вопросе урегулирования войны на Донбассе канцлер Германии Ангела Меркель якобы стала на сторону президента РФ Владимира Путина

Такое мнение озвучил российский политический аналитик Андрей Пионтковский в интервью для издания Обозреватель.

По его словам, глава Франции Эммануэль Макрон окончательно принял сторону Кремля. А в случае с Меркель, то она после встречи с Путиным в Москве постоянно кивала по всем вопросам, которые касаются Украины.

Пионтковский заявил, что таким поведением Меркель демонстрирует, что окончательно перешла на ту сторону, где находится Макрон.

"На той стрелке, которую назначили Зеленскому на апрель (встреча "нормандской четверки"), против него одного будет трое людей с единой позицией", – утверждает эксперт.

Не взирая на такое положение дел политический аналитик не стал осуждать Меркель, а наоборот похвалил, отметив, что канцлер Германии сделала "много хорошего для Украины". Особенно, если учесть сопротивление немецкого бизнеса, который показывал свой интерес в сделках с Россией.

Ко всему прочему, Пионтковский выразил мнение, что положение Украины в котором она оказалась на сегодняшний день в "нормандской четверки" – это логичный и закономерный итог действий новой власти.

Также ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин будет давить на президента Украины Владимира Зеленского по вопросам Донбасса, что может привести к гражданской войне на территории нашей страны.

Так, президент РФ Владимир Путин будет "уговаривать" главу Украины признать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР".

Путин применяет некую стратегию, которая направлена для дестабилизации Зеленского. Владимир Путин лишь делает вид, что сочувствует президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за сложной ситуации в стране.