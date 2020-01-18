"З Путіним тільки на кладовище!"

Приїзд російського президента Володимира Путіна в Ленінградську область ознаменувався бурхливою реакцією в мережі

Так, 18 січня у річницю прориву блокади Ленінграда Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь" на Невському п'ятачку, передє Politeka.net з посиланням на повідомлення в Твіттері. Відео, як політик крокує з буктом троянд, облетіло мережу. Уважні користувачі помітили, що президент кульгає.

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке pic.twitter.com/XpjBfaO8mN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 18, 2020

Крім того Путін побував на Піскаревському кладовищі і поклав вінок до монумента «Мати-Батьківщина», а також до братської могили, де похований його брат, який помер під час блокади. Про це твитнуі "кремлівський" журналіст Дмитро Смирнов.

До речі, старший брат Путіна Віктор помер взимку 1942 року ще зовсім дитиною.

Свято, влаштоване Путіним на могилі брата, викликало переполох в мережі. Росіяни сміються самі з себе, зазначаючи, що влаштувати веселощі на кладовищі (у тому числі з побажаннями здоров'я та щастя) можуть тільки росіяни. Кадри ганьби активно коментують.



"А тепер за місцем їх подвигу шморгає хапка на руку маленька істота, що служила в аналогу гестапо, яка розпочало свою кар'єру на громадянці зі спроби заморити Ленінград голодом, знищує населення Росії вже 20 років"

"Скоро нам скажуть, що Перемогою у війні росіяни цілком зобов'язані Великому Путіну - видатному діячеві всього прогресивного людства, полководцю, вченому-історику, найвидатнішому генію сучасності."

"Давайте круглий рік вже 9 травня відзначати."

"як же це романтично путін і жителі пітера на кладовищі"

"Свято на цвинтарі.. Як це по-руськи!"

"З Путіним тільки на цвинтар! Вперед расія!"



"Блювотне видовище"