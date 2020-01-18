Приїзд російського президента Володимира Путіна в Ленінградську область ознаменувався бурхливою реакцією в мережі
Так, 18 січня у річницю прориву блокади Ленінграда Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь" на Невському п'ятачку, передє Politeka.net з посиланням на повідомлення в Твіттері. Відео, як політик крокує з буктом троянд, облетіло мережу. Уважні користувачі помітили, що президент кульгає.
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"А тепер за місцем їх подвигу шморгає хапка на руку маленька істота, що служила в аналогу гестапо, яка розпочало свою кар'єру на громадянці зі спроби заморити Ленінград голодом, знищує населення Росії вже 20 років"
"Скоро нам скажуть, що Перемогою у війні росіяни цілком зобов'язані Великому Путіну - видатному діячеві всього прогресивного людства, полководцю, вченому-історику, найвидатнішому генію сучасності."
"Давайте круглий рік вже 9 травня відзначати."
"як же це романтично путін і жителі пітера на кладовищі"
"Свято на цвинтарі.. Як це по-руськи!"
"З Путіним тільки на цвинтар! Вперед расія!"
"Блювотне видовище"
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.