Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, а также действующий мэр Киева Виталий Кличко показали высокие рейтинги на начало 2020 года
Так, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" поделились с Politeka.net результатами социального исследования, которое проводилось с 8 по 11 января в столице. Рейтинг Кличко составил 30,9 процентов, а за Пальчевского готовы отдать свои голоса уже сегодня 19,7 процентов избирателей.
Политические предпочтения жителей Киева, без учета партии:
Виталий Кличко - 30,9%
Андрей Пальчевский - 19,7%
Сергей Притула - 9,9%
Николай Томенко - 9,2%
Александр Попов - 7%
Александр Ткаченко - 6,4%
Дмитрий Гордон - 4%
Андрей Билецкий - 3,9%
Борислав Береза - 2,9%
Андрей Ильенко - 2,1%
Владимир Бондаренко - 2,3%
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С учетом партийной поддержки:
Виталий Кличко ("УДАР") - 30%
Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%
Александр Ткаченко (СН) - 11,8%
Сергей Притула ("Голос") - 10,3%
Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%
Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%
Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%
Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%
Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%
Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%
Борислав Береза (сам) - 2,7%
21 процент участников опроса еще не определились со своим кандидатом.
Также социсследование выявило, что на начало 2020 года по сравнению с предыдущим, есть заметные изменения в плане узнаваемости лидеров гонки. Если Андрей Пальчевский ушел в плюс, то у Кличко ситуация хуже.
Так, Пальчевского стали узнавать чаще: этот фактор вырос с 63% до 64,2%. У его главного соперника Кличко этот показатель упал - с 96 до 94%.
"Мы видим, что рейтинг Пальчевского вырос на 1%, а по критерию уровня узнаваемости он, вообще, сейчас является рекордным: если еще несколько месяцев назад имя Андрея Пальчевского было на слуху в 36,2% опрошенных, то сейчас показатели достигли цифры в 63,4%", – отмечает директор Центра общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов, отметив, что подобное произошло из-за медийности Пальчевского, активно комментирующего в сети события, происходящие в стране.
Неутешительными оказались результаты оценки деятельности действующего мэра. Из "пяти" возможных баллов респонденты чаще всего ставили Кличко "один" или "два".
Напомним, Пальчевский назвал неожиданную версию крушения Боинга в Иране: «На борту летел…».
Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%: «палочка-выручалочка».