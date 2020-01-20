Украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, а также действующий мэр Киева Виталий Кличко показали высокие рейтинги на начало 2020 года

Так, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" поделились с Politeka.net результатами социального исследования, которое проводилось с 8 по 11 января в столице. Рейтинг Кличко составил 30,9 процентов, а за Пальчевского готовы отдать свои голоса уже сегодня 19,7 процентов избирателей.

Политические предпочтения жителей Киева, без учета партии:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

С учетом партийной поддержки:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

21 процент участников опроса еще не определились со своим кандидатом.

Также социсследование выявило, что на начало 2020 года по сравнению с предыдущим, есть заметные изменения в плане узнаваемости лидеров гонки. Если Андрей Пальчевский ушел в плюс, то у Кличко ситуация хуже.

Так, Пальчевского стали узнавать чаще: этот фактор вырос с 63% до 64,2%. У его главного соперника Кличко этот показатель упал - с 96 до 94%.

"Мы видим, что рейтинг Пальчевского вырос на 1%, а по критерию уровня узнаваемости он, вообще, сейчас является рекордным: если еще несколько месяцев назад имя Андрея Пальчевского было на слуху в 36,2% опрошенных, то сейчас показатели достигли цифры в 63,4%", – отмечает директор Центра общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов, отметив, что подобное произошло из-за медийности Пальчевского, активно комментирующего в сети события, происходящие в стране.

Неутешительными оказались результаты оценки деятельности действующего мэра. Из "пяти" возможных баллов респонденты чаще всего ставили Кличко "один" или "два".

Напомним, Пальчевский назвал неожиданную версию крушения Боинга в Иране: «На борту летел…».

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%: «палочка-выручалочка».