Конфликт на Донбассе будет заморожен по сценарию Приднестровья
Об этом заявил австрийский дипломат, бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.
По его словам, переговоры для его решения займут десятки лет.
"Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье. А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже есть определенное сходство с Приднестровьем", - пояснил дипломат.
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Одновременно с этим, австрийский дипломат выразил твердую уверенность в том, что ни Украине, ни России не принесет пользы так называемая «приднестровизация» Донбасса.
"Здесь территория намного больше и больше населения - уже сейчас поддержка этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?", - задался вопросом дипломат.
В том же интервью Мартин Сайдик заявил, что в конфликте на Донбассе Россия, несмотря на все стремления Москвы утверждать обратное, выступает не посредником, а полноценным участником.
Более того, дипломат добавил, что все попытки России считать себя посредником являются неуместными, поскольку по сути РФ «не выполняет роль посредника».
Напомним, оккупанты озверели и накрыли ВСУ из тяжелой артиллерии.
Как сообщала Politeka, Путин готовится к боевым действиям.
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