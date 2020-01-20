Конфликт на Донбассе будет заморожен по сценарию Приднестровья



Об этом заявил австрийский дипломат, бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

По его словам, переговоры для его решения займут десятки лет.

"Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье. А в нашем конфликте есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме. Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже есть определенное сходство с Приднестровьем", - пояснил дипломат.

Одновременно с этим, австрийский дипломат выразил твердую уверенность в том, что ни Украине, ни России не принесет пользы так называемая «приднестровизация» Донбасса.



"Здесь территория намного больше и больше населения - уже сейчас поддержка этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?", - задался вопросом дипломат.

В том же интервью Мартин Сайдик заявил, что в конфликте на Донбассе Россия, несмотря на все стремления Москвы утверждать обратное, выступает не посредником, а полноценным участником.



Более того, дипломат добавил, что все попытки России считать себя посредником являются неуместными, поскольку по сути РФ «не выполняет роль посредника».

Напомним, оккупанты озверели и накрыли ВСУ из тяжелой артиллерии.

Как сообщала Politeka, Путин готовится к боевым действиям.

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