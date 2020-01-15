Реакцію Олександра Лукашенка на скандальне рішення Володимира Путіна змінити російську конституцію висміяли їдкою карикатурою

У середу, 15 січня, президент Росії Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів, під час якого запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно". Ця ініціатива має велику важливість не тільки для Росії, але і для сусідньої Білорусі, якій пророкували «Союзну державу» з РФ. Передбачалося, що Путін може залишитися при владі саме очоливши її.

Як повідомляє Politeka, відомий карикатурист Сергій Йолкін в своєму Твіттері опублікував дотепну карикатуру на цю тему. На ній зображений явно зітхнувший з полегшенням президент Білорусі Олександр Лукашенко з підписом: «Слава табі, Госпадзе!».

Шанувальники творчості карикатуриста оцінили його роботу.

«Союзна держава з Білоруссю не для того, щоб залишитися при владі Путіна», «Хахаха в точку», «Серджіо як завжди геніальний!», «Що ж! Лукашенко підфартило... зате росіянам не позаздриш», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що в Росії на сьогоднішній день є безліч інструментів за допомогою яких буде чинитися тиск на білоруського президента Олександра Лукашенка.

Таку думку висловив російський політолог Валерій Соловей для одного з російських ЗМІ. Експерт вважає, що питання, яке стосується об'єднання Москви і Мінська ніколи не буде закритий.

Крім того, це питання може перейти в практичну площину, а до того часу залишилося лише кілька місяців.

«Через кілька місяців відбудеться набагато більший масштаб «звершень», - спрогнозував політолог Валерій Соловей.

За словами експерта, для поглибленої інтеграції потрібні не тільки референдуми, але більш примітивні і сильні дії, які готова застосувати Російська Федерація.

«Наприклад, такий тиск на Лукашенка, що він просто не зможе встояти», - повідомив політолог.

На думку Соловея, Російська Федерація на даний момент задіяла не всі можливості для того, щоб Лукашенко прийняв умови Кремля. У РФ все ще є важелі тиску, які рано чи пізно будуть задіяні.

Нагадаємо, Путін готує реванш Лукашенку, існування Білорусі під питанням.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко пішов проти Путіна, причетні Польща і Україна.

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