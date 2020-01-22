Владимир Путин недоволен тем, что Украина начала озвучивать свое видение развития ситуации на Донбассе, поэтому он пошел на эскалацию конфликта

Об этом в комментарии журналистам рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает 24.

По его словам, к военному обострению на Донбассе привел целый комплекс причин.

В первую очередь, это реакция Владимира Путина на предложение Украины о дополнительных условиях для проведения выборов на оккупированных территориях.

Киев настаивает: сперва восстановление контроля над границей, а потом выборы в ОРДЛО, но официальный Кремль не устраивает подобный сценарий.

Во-вторых, интенсивность обстрелов позиций сил ООС увеличилась сразу после заявлений Кремля, в частности Лаврова, о том, что Украина якобы не выполняет политическую часть Минских соглашений.

"Эскалация военного напряжения – постоянная практика России – носит показательный характер. Кремль демонстрирует, что оккупационные администрации могут в любой момент идти на эскалацию военного напряжения. Причем, используя запрещенное минскими договоренностями", - объяснил Снегирев.

Третья причина обострения — согласование новых пунктов разведения войск. В Минске на встрече ТГК прозвучало предложение о дополнительных местах разведения войск, но оккупационные власти "Л/ДНР" проталкивают неприемлемые для Украины пункты Счастье и Веселогоровка.

По словам военного эксперта, Украина должна быть готова к танковому удару со стороны РФ, которая сейчас занимает выгодные позиции на передовой.

"Украина настаивает на открытии КПВВ в районе Золотого. А Россия на танкоопасных для нас направлениях. Поэтому показательное военное обострение идет именно на Луганском направлении – возле пунктов Орехово, Новотошковское. И у Золотого-4 – пилотного района для разведения войск. Там боевики снова проводят минирование. Речь идет больше, чем о 500 минах. Это нарушение условий разведения", - озвучил Снегирев фатальный прогноз.

Подытоживая, военный эксперт призвал официальный Киев продвигать свою дорожную карту, чтобы Украина играла на опережение.

"Мы должны четко осознавать, что война завершится тогда, когда будут выполнены условия Украины. Иначе конфликт примет затяжной характер. Ответ ВСУ на обстрелы боевиков должен быть жестким и адекватным. Надо играть на опережение", - резюмировал он в общении с журналистами.

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