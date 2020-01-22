Стали известны результаты социологического исследования, которые показали, что лидируют Андрей Пальчевский и Виталий Кличко

Согласно данным опроса, действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал 30,9 процентов голосов. Его главным оппонентом стал украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский, которого на сегодня поддерживают 19,7 процентов жителей столицы. Оба с большим отрывом лидируют по сравнению с другими политиками.

Примечательно, что по сравнению с предыдущим рейтингом, обнародованным в конце 2019 года, изменилась узнаваемость возможных кандидатов. К примеру, у Пальчевского этот показатель вырос с 63 до 64,2 процентов. Тогда как у его главного соперника Кличко наблюдается снижение узнаваемости - с 96 до 94 процентов. Узнаваемость других кандидатов также немного уменьшилась.

Эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов, прокомментировавший результаты рейтинга, отметил, что рост узнаваемости Пальчевского может быть связан с его деятельностью в сети. Последний активно высказывает свою точку зрения по всем актуальным процессам и событиям, которые происходят в нашей стране.

"Основная причина в том, что он выступает очень часто на общеукраинских телеканалах... Он медийно очень активный", - отметил Спиридонов.

Напомним, с ноября 2019 года без учета партии рейтинг Андрея Пальчевского вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

Спиридонов прокомментировал и шансы Виталия Кличко. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему “1” и “2” по пятибалльной шкале. Политический консультант отметил, что Кличко считают “твердым двоечником”. Кроме того, любой человек надоедает избирателям за годы работы в политике.

Так, полный рейтинг кандидатов без учета партии выглядит следующим образом:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

С учетом партийной поддержки:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Стоит отметить, что чуть более 20 процентов опрошенных пока не смогли ответить на вопрос, кого они видят мэром. Социологическое исследование проводила ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 8 по 11 января в Киеве.

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