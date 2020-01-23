Российский президент Владимир Путин делает все возможное, придумывает разные маневры, чтобы остаться во власти

Такое предположение сделали журналисты американского издания The New York Times. Авторы статьи прокомментировали предложение Путина о внесении поправок в Конституцию РФ, а также неожиданную отставку правительства.

В статье говорится, что старые автократы не могут бросить власть, они редко выходят из политической игры. Все шаги Путина показывают, что он прокладывает основу для расширения своего 20-летнего правления, которое должно будет истечь в 2024 году.

Путин начинает свои манипуляции сейчас, держит всех политиков РФ в подвешенном состоянии, ведь желает притупить любое сопротивление, а также искоренить зарождающую борьбу преемников.

Журналисты убеждены, что последние действия Путина предполагают несколько сценариев развития событий в РФ.

Самым реальным из возможных сценариев является тот, при котором Владимир Путин сохранит свой контроль через Государственный совет. Полномочия Госсовета были расширены именно для этой цели, а полномочия преемника Путина понижены. Имеено благодаря этому глава РФ сможет править закулисно.

Преимущество для Путина в этой системе состоит в том, что он может в любой момент обвинить премьера РФ в изъянах России. Кроме того, под руку президента может попасть парламент, который и назначил премьера на должность.

"Отсутствие на основной сцене также позволит Путину сократить свою рабочую нагрузку и в большей степени наслаждаться своими многочисленными миллиардами", – пишут в газете.

Для Запада это означает, что политика не изменится до 2024 года, и, возможно, очень немного после.



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