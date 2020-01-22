"До нього тільки зараз прийшли з папкою"

Володимир Путін вибухнув гнівною тирадою про злочинні групи в соціальних мережах

Президент Росії відзначився вкрай емоційною заявою під час свого виступу перед представниками громадськості в Усмані. Як повідомляє Politeka, відповідне відео розмістив в Твіттері російський пропагандист Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

У своєму виступі Путін несподівано підняв тему так званих «груп смерті» - спільнот в соціальних мережах, творці яких нібито навмисно схиляли школярів до самогубства. Тема цих спільнот дуже широко обговорювалася в Росії приблизно два роки тому, проте останнім часом про неї давно не згадували.

Путін накинувся на творців «груп смерті», назвавши їх виродками і мерзотами. Заява президента виявилася вкрай різкою.

«Що за виродки, звідки вони беруться? Я коли вперше зіткнувся, відкрив рот навіть. Не міг собі уявити, що такі люди існують. Але як тільки поліція ними зайнялася, така мерзота, мало в штани не наклала, як зрозумів, що дорога йому за ґрати!», - заявив Путін.

Втім, багато росіян не розділили його праведного гніву. Так, у мережі помітили, що ця проблема давно не актуально для Росії, а також нагадали про те, що винність творців «груп смерті» так і не змогли довести у російському суді.

«Цитати від одного творця груп смерті: "на світу і смерть красна ", "ми потрапимо в рай, а вони просто здохнуть"», «Ця тема була на хайпі 1,5 роки тому і виявилася фейком. До Путіна лише зараз прийшли з "папкою" про це?... Цілих двох адміністраторів зловили і не змогли довести їх причетність до самогубств», «Все це вигадала Ярова щоб прийняли її закон. За фактом в 2016 і 2017 дитячих суїцидів було менше ніж в 2019», «щось забагато в мові царя евфемізмів стало... Це вікове?», «Вова, у тебе в країні дітям на операції SMS-ками збирають. А інакше їх чекає смерть», «а що це він останнім часом як швець лається то?», - пишуть люди.

Путин о создателях «групп смерти»: Что за уроды, откуда они берутся? Я когда впервые столкнулся, открыл рот даже. Не мог себе представить, что такие люди существуют. Но как только полиция ими занялась, мразь такая, чуть в штаны не наложил, как понял, что дорога ему за решетку! pic.twitter.com/lNV9erPqkf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 22, 2020

Нагадаємо, розкрився небезпечний нюанс зустрічі Путіна з Зеленським.

Як повідомляла Politeka, переляканого Путіна застали в туалеті за непристойним заняттям.

Також Politeka писала, що в Європі приструнили Путіна, який забрехався: "Використовує брехню для...".