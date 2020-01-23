Более двух десятков депутатов, из которых подавляющее большинство – «слуги народа», полетели вместе с президентом Владимиром Зеленским в Давос

Уже второй день сеть кипит возмущениями по этому поводу, поскольку вояж такого количества народных избранников на подобное мероприятие, мягко говоря, непонятен, передает Politeka.

Отмечается, что визит каждого из депутатов влетит в копейку. Так, перелет туда и обратно обойдется одному нардепу в 24 тысячи гривен на самолетах МАУ. Проживание в отеле одного человека в среднем выйдет 16 тысяч гривен за две ночи. Апартаменты стоят еще дороже - от 100 тысяч.

Кто оплачивает банкет – история умалчивает, поскольку ранее спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что парламентарии летят за свои деньги, и вряд ли эти цифры появятся в декларациях депутатов.

За счет государства в Давос отправились президент Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Тем временем в комментариях под публикациями на тему «швейцарских каникул» слуг народа не утихает праведное возмущение.

«А почему летят одни "слуги", других депутатов не берут в свою компанию?», «за чей счет едем господа депутаты упадите на землю грешную и посмотрите, как народ вас любит», «А что война уже закончилась, или у нас лучше стало с экономикой ?? Конечно, президент должен ехать не один, и ведь не полный самолет «слуг»», «Вот теперь пусть в Раде каждый из них расскажет о результатах поездки!!! И по ТВ показать!!!», «А народ страны им позволил?», «стадо...», – пишут пользователи.

Напомним, Пальчевский предупредил Зеленского о "мальчиках-коломойчиках"

А еще Politeka писала, что "Слугам народа" хотят урезать скандальные зарплаты до девяти тысяч

Также Politeka сообщала, Гончарук устроил небывалый переполох в Давосе.