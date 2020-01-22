Нардепы от “Слуги народа” зарегистрировали в Верховной Раде новый законопроект о пенсионной реформе, сообщает “Обозреватель”.

Автором законопроекта 2683 является глава профильного комитета Галина Третьякова. Если документ будет одобрен парламентам, все украинцы будут обязаны платить дополнительный пенсионный взнос и смогут получать две выплаты.

Согласно актуальным нормам, украинцы отдают на пенсию 18,8% зарплаты. Однако собранных денег критически не хватает, а дефицит Пенсионного фонда уже достиг 170 млрд грн и продолжает расти. Также резко ухудшается демография. Для исправления ситуации “Слуги народа” предлагают ввести накопительную пенсию.

Размер накопительного взноса будет расти поэтапно. С 2023 по 2030 год придется платить по 3% зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно. Это значит, что уже 2023-м все украинцы обязательно должны будут отдать 1% из собственного кармана. 2% заплатит работодатель.

Законопроект предусматривает, что работник имеет право добровольно платить больше 3%, поскольку этого будет явно не достаточно для обеспечения старости. Пропорционально вырастут отчисления работодателя.

При этом вторая выплата скорее станет прибавкой к пенсии, чем гарантией безбедной старости. Если откладывать на накопительный счет ежемесячно по 7% от зарплаты, то после выхода на пенсию можно будет получить прибавку в размере 10,2% от последней зарплаты.

Можно подсчитать приблизительный размер второй пенсии:

При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Аналитик Владимир Мазуренко полагает, что для достойной старости нужно откладывать не менее 15% с зарплаты. Однако в таком случае вырастет и нагрузка на актуальную зарплату.

За 5 лет население Украины сократится на 18%, а соотношение работающими и пенсионерами вырастет почти вдвое. В таких условиях придется повышать пенсионный возраст, полагают эксперты. С этим тезисом согласны и в правящей партии. Галина Третьякова предлагает повышать пенсионный возраст постепенно - по 1 месяцу в год, начиная с 2023-2025 г.г.

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