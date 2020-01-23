Существует огромная разница между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным
Разница в том, что российскому президенту "не все равно", а стратегический план украинского провалился. Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Журналист подчеркнул, что пока украинская сторона поддерживает позицию "какая разница", россияне понимают эту разницу и из-за нее воюют на Донбассе.
«Может закончиться сменой власти»: в Украине назревает бунт из-за важной реформы
Главное за ночь: заявление Зеленского о Путине, переполох в Давосе и новый курс валют
Масштабный пожар в Киеве, спасать уже нечего: кадры огненного ЧП
Раздетая экс-ВИА Гра задрала ноги и застыла в пикантной позе: "Кокосы мы уже видели"
По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет увеличить количество жителей Российской Федерации, поэтому все для этого делает. Под его прицел попала Украина, благодаря ей он и хочет увеличить свою "имперскую власть".
"Путин задумал максимально увеличить количество россиян… Сейчас они думают о том, как размножаться… Формула о том, какая разница, не подходит. Особенно, если мы говорим о россиянах. Как раз для них разница есть, и они за эту разницу ведут войну с Украиной", – заметил Цимбалюк в своем блоге.
Также ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин делает все возможное, придумывает разные маневры, чтобы остаться во власти.
Путин начинает свои манипуляции сейчас, держит всех политиков РФ в подвешенном состоянии, ведь желает притупить любое сопротивление, а также искоренить зарождающую борьбу преемников.
Напомним, вскрылся опасный нюанс встречи Путина с Зеленским.
Как сообщала Politeka, испуганного Путина застали в туалете за неприличным занятием.
Также Politeka писала, что в Европе приструнили завравшегося Путина