Формула о том, "какая разница", не подходит

Существует огромная разница между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным

Разница в том, что российскому президенту "не все равно", а стратегический план украинского провалился. Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Журналист подчеркнул, что пока украинская сторона поддерживает позицию "какая разница", россияне понимают эту разницу и из-за нее воюют на Донбассе.

По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет увеличить количество жителей Российской Федерации, поэтому все для этого делает. Под его прицел попала Украина, благодаря ей он и хочет увеличить свою "имперскую власть".

"Путин задумал максимально увеличить количество россиян… Сейчас они думают о том, как размножаться… Формула о том, какая разница, не подходит. Особенно, если мы говорим о россиянах. Как раз для них разница есть, и они за эту разницу ведут войну с Украиной", – заметил Цимбалюк в своем блоге.

Также ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин делает все возможное, придумывает разные маневры, чтобы остаться во власти.