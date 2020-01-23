Существует огромная разница между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным

Разница в том, что российскому президенту "не все равно", а стратегический план украинского провалился. Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

зеленский, путин

Журналист подчеркнул, что пока украинская сторона поддерживает позицию "какая разница", россияне понимают эту разницу и из-за нее воюют на Донбассе.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет увеличить количество жителей Российской Федерации, поэтому все для этого делает. Под его прицел попала Украина, благодаря ей он и хочет увеличить свою "имперскую власть".

Владимир Путин

"Путин задумал максимально увеличить количество россиян… Сейчас они думают о том, как размножаться… Формула о том, какая разница, не подходит. Особенно, если мы говорим о россиянах. Как раз для них разница есть, и они за эту разницу ведут войну с Украиной", – заметил Цимбалюк в своем блоге.

Также ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин делает все возможное, придумывает разные маневры, чтобы остаться во власти.

Старые автократы не могут бросить власть, они редко выходят из политической игры. Все шаги Путина показывают, что он прокладывает основу для расширения своего 20-летнего правления, которое должно будет истечь в 2024 году.

Путин начинает свои манипуляции сейчас, держит всех политиков РФ в подвешенном состоянии, ведь желает притупить любое сопротивление, а также искоренить зарождающую борьбу преемников.

Напомним, вскрылся опасный нюанс встречи Путина с Зеленским.

Как сообщала Politeka, испуганного Путина застали в туалете за неприличным занятием.

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