Основатель полка Азов и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Давосе

В своем Телеграм-канале политик резко высказался о послании украинского президента, который 22 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе и назвал нашу страну «недолюбленной и недоинвестированной».

Билецкий признался, что его всегда поражало трепетное отношение украинских политиков к форуму, на котором «большой бизнес и большие политики крупных стран ежегодно обсуждают великие дела».

«В этом году Зеленскому удалось максимально точно сформулировать ответ на вопрос, что там делает Украина: ищем спонсора. Не идеи, не инвесторов, не контакты. А того, кто даст денег и будет решать все за нас», - отметил Билецкий.

Он также раскритиковал выбор слов, которые президент использовал в своем выступлении. По мнению Билецкого, фразы о «недолюбленности и недоинвестированности» «уместны для определенной категории женщин, далеких как от идей традиционных ценностей, так и от идей феминизма» и подходят разве что для социальных сетей, но не для международных форумов.

«Президент все еще многомиллионной страны, к сожалению, воспринимает свое государство как объект, которому срочно нужен "папик". Он бегает между Россией и США в поисках того, на кого бы переложить ответственность за решения. Но Украина нуждается не в сутенерах. Она нуждается в лидерах», - уверен лидер «Нацкорпуса».

По его словам, именно такие лидеры должны будут взять на себя ответственность за решение проблем в стране, которые «оставили после себя такие же вечные искатели хозяина, как и нынешний».

Напомним, ранее Билецкий предупреждал о том, что ситуация на Донбассе за последние несколько дней серьезно обострилась, поскольку пострадали почти два десятка защитников Украины.

Билецкий добавил, что украинская власть, взамен на обстрелы, делает жизнь оккупантов на Донбассе легче – строят мосты, дают им воду, поставляют электричество и так далее.

Напомним, Андрей Билецкий заявил о боях на Донбассе, много раненых: "Надо закрывать КПВВ!".

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал, чем закончится отставка правительства в РФ.

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