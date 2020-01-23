Соратники президента России Владимира Путина пытались пробраться в Украину, но их «застукали» пограничники

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-служба Госпогранслужбы.

«Рейсом из Лондона в «Борисполь» прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем правящей политической партии страны – «Єдиная Россия», бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины «О пограничном контроле» в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из «Борисполя» в Германию», - говорится в сообщении.

Еще двое политиков были «словлены» в пункте пропуска «Киев» в Жулянах.

«Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель «Единой России», другой – компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев с целью участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин нелепо опозорился из-за неоднозначного решения.

Лидера Кремля Владимира Путина продолжают высмеивать в социальных сетях из-за решения отправить российского правительство в отставку вместе с главным соратником Дмитрием Медведевым.

Поэтому в привычном для себя стиле президента РФ решил высмеять известный карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре можно увидеть звонящего кому-то по телефону Владимира Путина, который говорит своему собеседнику следующее: "Новый год прошел — надо елку выбросить и правительство туда же".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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