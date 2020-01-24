Во время встречи с главой МВФ Кристалиной Георгиевой Владимир Зеленский представил главу Минфина Оксану Маркарову как нового премьер-министра

Об этом сообщает UAportal.

Издание ссылается на источники в телеграм, которые знакомы с ходом встречи.

По имеющейся информации, правительство Алексея Гончарука якобы будет отправлено в отставку из-за провальной экономической и социальной политики. В Офисе Зленеского полагают, что тема конфликта с Россией в 2020 году будет терять актуальность, в то время как основное внимание украинцев будет приковано к результатам в экономике.

В связи с этим Зеленский и Богдан согласились с мнением МВФ о том, что оптимальным кандидатом на пост премьер-министра является глава Минфина Оксана Маркарова. В последнее время ее ведомству удалось значительно снизить ставки по заимствованиям.

Позиции Маркаровой были дополнительно усилены после того, как в день встречи с главой МВФ, ей удалось привлечь 1,2 млрд кредита по низкой ставке в 4,2%. Ранее Украина платила по заимствованиям больше.

"Каждая из сторон считает, что Маркарова – их агент влияния пользующаяся доверием у другой. Как результат, в МВФ уже начали предварительную лоббистскую кампанию по поддержке Маркаровой на пост следующего премьер-министра", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что после обнародования скандальных пленок, на которых премьер критикует Зеленского, его позиции сильно пошатнулись. Ему даже пришлось подавать прошение об отставке, которое Зеленский пока не принял.

Правительство Алексея Гончарука, равно как и самого премьера, обязательно отправят в отставку. Такой прогноз сделал украинский политолог Кирилл Молчанов.

По мнению Молчанова, отставка произойдет не сейчас, а ближе к осени, скорее всего - непосредственно перед местными выборами. Политолог объяснил, что сперва этот Кабмин должен протащить на себе все непопулярные вещи.

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.