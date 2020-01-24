Президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Израиль с рабочим визитом, встретился там с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и рассказал о трагедии в семье

Зеленский отметил, что украинцы больше всего помнят трагедию Холокоста. Президент вспомнил о крымчанке, которая прятала еврейских детей и выдавала их за крымских татар, а также о священнике, что оформлял документы о крещении и за это был сослан в концлагерь. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Президент Украины вспомнил и о многодетной семье, где трое братьев были расстреляны фашистскими оккупантами, а четвертый смог вернуться домой после войны.

«Через два года после войны у него родился сын, затем родился внук. Этот внук стал президентом, который сейчас стоит перед вами», — сказал Зеленский, обращаясь к главе правительства Израиля.

Зеленский еще и встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Во время встречи он рассказал о развитии национального мемориального заповедника "Бабий Яр". «Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», - заключил Президент.

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Андрей Новак раскрыл свою позицию в отношении поездки Владимира Зеленского в Израиль.

«Поскольку Украина сейчас страдает от российской агрессии, сейчас должно быть игнорирование всех событий, на которых присутствует глава государства-агрессора. Я считаю, что такой должна быть позиция, потому что если президент Украины приезжает на те же форумы, где есть президент страны-агрессора, это означает, что все нормально. Живем как живем, ничего не происходит, не гибнут наши люди и т.д. Со своей точки зрения, я считаю, что это является неправильным», – говорит Новак.

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