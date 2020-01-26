Народные депутаты от фракции "Слуга народа" теперь начали торговаться за каждый отдельный законопроект, поскольку у них проснулся «аппетит»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал «Легитимный».

«Наш источник в офисе Президента сообщает, что у многих Слуг Народа в Верховной Раде проснулся «аппетит» и теперь их мало устраивает просто 5.000$ в «конвертах», теперь они начинают даже торговаться за каждый отдельный «важный» и критические законопроект», - говорится в сообщении.

Также удалось выяснить, что в качестве торга «слуги народа» просят должности для своих или «бонусные» сверху.

Как сообщалось ранее, известный украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский записал новое эмоциональное обращение на злобу дня.

Пальчевский резко отреагировал на новый скандал с перепиской нардепа от «Слуги народа».

«Маленькая, но хорошая новость, за семь дней, одну неделю, будет построена больница для больных коронавирусом, китайским коронавирусом. Маленькая деталь, больница будет построена в Китае, а у нас все стабильно, как и обещал наш президент. Поймали очередного чиновника Минздрава, который другому депутату от «Слуги народа" предлагает хорошенько поворовать из медицинского бюджета. Чувствуем себя уверенно. Только хочется сказать, чтоб вы все сдо*ли», - высказался Пальчевский.

До этогомы писали, накануне нардеп от «Слуги народа» Павел Павлиш в стенах Рады попался на скандальной переписке о «наглом дележе бюджета».

Судя по всему, Павлиш беседовал с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом.

В своих сообщениях Семиволос упоминает некоего «Мишу», который якобы планирует «внаглую делить бюджет» и дает чиновникам команды.

Напомним, известный ведущий рассказал о признании Зеленского, которого не делал еще ни один президент.

Как писала Politeka, раскрыт промах Зеленского.

Также Politeka сообщала, что Зеленский допустил эпическую ошибку, Пальчевский раскрыл всю правду.