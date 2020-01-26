Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил об огне на всей линии фронта на востоке Украины

Так, Гиркин начал разводить панику в соцсети "ВКонтакте", сообщив о наступлении украинской армии.

"Днем "укры" из БМП обстреляли н.п. Ясное. В результате обстрела получили осколочные повреждения кровли и стен жилые дома по адресам:

ул. Победы, д. 17;

ул. Победы, д. 18.

Также на протяжении дня и в данное время под "укро" огнем практически вся линия фронта. (Результаты этих обстрелов будут сообщены позже)".

Ранее мы сообщали, в начале января 2020 года появилась информация о зверствах путинских наемников на Донбассе. В частности, на оккупированной территории стали задерживать за украинские паспорта. По словам местного блогера, его остановили 6 января - якобы для проверки личности. Он вместе с друзьями прогуливался по "энн-ому району энн-ого города", когда к ним подъехало авто "Лада" без опозновательных знаков полиции, пассажиры которого потребовали прдъявить документы. При этом сами не назвались.

"Четверо из нас с паспортами "ДНР" были свободны. У двоих, включая меня, были паспорта Украины, и нам приказали сесть в автомобиль и проехать в горотдел", - рассказал блогер.

Выяснилось, что подобная ситуация не была единичным случаем. Стало известно, что еще одного пострадавшего сняли прямо с такси.

Также мы сообщали, недавно Гиркин предрек России большие потери в результате ливийского конфликта. "Экс-министр обороны ДНР" добавил, что российским СМИ следовало бы гораздо больше уделять внимание этому острому вопросу. Ведь, как он подчеркнул, эта война грозит большими потерями, при этом предположив, что президенту РФ Владимиру Путину на это плевать.

«Так как речь идет о судьбах (вернее - о жизни и смерти) многих сотен русских солдат, в качестве наемников сражающихся в Ливии в рядах "Вагнера". Какие-бы они ни были – они наши братья и соотечественники. И если Путину и Ко на них глубоко наплевать (как и на три сотни их товарищей, павших в бойне под Хашамом), то нам - нет», - заявил Гиркин.

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

Как сообщала Politeka, путинских боевиков ждет расплата, экс-главарь террористов раскрыл детали.