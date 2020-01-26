Російський політичний режим може спробувати утримати владу за допомогою примусового "зближення" з Білоруссю, пише "Апостроф"

Президент Росії Володимир Путін не втрачає надії "переглянути" розпад СРСР і таким обрамзом утримати владу в своїх руках. У списку його інтересів не тільки Україна. Сусідній Білорусі буде вкрай важко вирватися з міцних обіймів Кремля.

Володимир Путін за допомогою перегляду Конституції РФ і зниження ролі президента, ймовірно, готує ґрунт для того, щоб зробити себе "лідером нації" за прикладом Нурсултана Назарбаєва в Казахстані.

При цьому Кремль дає підстави вважати, що Путін хоче стати "батьком нації" не просто у Державному Раді РФ, а саме "союзної держави". До складу цього утворення можуть увійти не лише Беларус і РФ, але і численні "невизнані республіки" - Північна Остетия, Абхазія і, можливо, навіть ЛНР-ДНР.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, звичайно, спробує відбитися від обътий Москви, але робити це буде все складніше.

"Зараз для Лукашенка з'явиться цілий ряд проблем, особливо враховуючи, що через кілька місяців у Росії пройдуть вибори", - зазначив політолог Андрій Окара.

Посилення позицій нового заступника Путіна Дмитра Козака може значно активізувати тиск на Білорусь. Він буде діяти через одіозного посла в Білорусі і спецслужби.

"Треба розуміти, що партії "світу" і "війни" у "братському російському народі" мають одну і ту ж кінцеву мету - Білорусь, як і Україна, має бути знищена як незалежна суверенна держава", - зазначив головний редактор сайту "Інформаційне опір" Юрій Карін.

За словами експерта, у Кремля зараз в пріоритеті "гібридна війна" проти Білорусі з допомогою российскихспецслужб.

Зазначимо, що від столиці України до білоруської межі всього трохи більше 300 км.

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