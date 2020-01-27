На месте Донбасса остается мертвая земля вроде Абхазии и Карабаха
Таким мнением поделился с Главредом экономист и политолог Олег Соскин.
По его словам, отвод сил не лучший вариант для Украины.
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По его словам сценарий превращением Донбасса в мертвую зону неминуем.
"Пока Путин остается у власти, Донбасс все равно будет оккупирован Россией, и Москва будет им управлять. Но что может быть с оккупированной частью Донбасса через 20-30 лет? Посмотрите, что делается в Сирии, Ливии, Афганистане – поймете", - отметил он.
Также он подчеркнул, что принятие "особого статуса" Донбасса недопустимо.
"Это будет настоящий троянский московский дракон, который будет пожирать Украину изнутри. О каких демократических выборах там можно говорить, если на этой территории уже шестой год действует комендантский час, без суда и следствия арестовывают людей, если там царят цензура, расправы и диктатура?", - заключил он.
Ранее директор Гарвардского украинского научного института Сергей Плохий заявил, что «Русский мир» на востоке Украины – это не просто спецоперация ФСБ, за этим понятиям стоят века пропаганды.
По его словам, «русский мир» – это не столько политтехнология, как своего рода национальный проект, который так никогда и не стал чем-то вроде государства. Это проект «великой русской нации», и о нем писал еще историк Алексей Миллер по отношению к XIX веку. Речь о Валуевском циркуляре, запрещавшем печать книг на украинском языке и прочее.
Напомним, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
Как сообщала Politeka, Укрзализныця оскандалилась из-за языка, такого позора давно не было.
Также Politeka писала, что друг Путина публично пригрозил украинцам.