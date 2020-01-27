Екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін відкрив секрет президента РФ Володимира Путіна

Як повідомляє Politeka.net, Гіркін підтвердив, що Путін має безліч двійників. Своєю гіпотизею окупант поділився з журналістами пропагандистських каналів, яке опублікував на особистому Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, Гіркін заявив, що в більшості випадків росіяни бачать саме двійників, а не теперішнього президента Російської Федерації. Адже він вкрай рідко з'являється на публіці, вважаючи за краще правити зі свого кабінету в Кремлі.

Крім того, за словами Гіркіна, ще Путіна частенько можна побачити на міжнародних зустрічах.

"Ми не знаємо про стан здоров'я нашого президента. Ми можемо тільки спостерігати його двійників найбільш тривалих і, які потребують фізичної напруги на акціях, де вони виступають. Можемо спостерігати і його самого зрідка на міжнародних зустрічах або в його кабінеті. І виглядає він дуже погано", – зазначив Гіркін, поділившись своїми думками з пропагандистами.

До всього іншого, терорист зауважив, що на сьогоднішній день ніхто не зможе спрогнозувати, які інтриги і плани провертають за закритими дверима Кремля. Адже правління в РФ залишається закритою темою, яка абсолютно не залежить від думки і бажань народу Росії.

Екс-ватажок російських окупантів на Донбасі порівняв владу Російської Федерації з жорсткою вертикаллю, збудованою пірамідою. По суті мафіозною пірамідою, яка править російським народом.

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